Американская певица Билли Айлиш представила новый трек и клип My Future.

Смотреть новый клип Билли Айлиш – My Future онлайн:

Артистка написала и записала сингл во время карантина. Сингл стал первой новинкой после саундтрека No Time to Die к новому фильму о Джеймсе Бонде.

– Когда мы писали эту песню, именно это происходило в моей голове – обнадеживающая, взволнованная и сумасшедшая степень саморефлексии и самовозрастанию. Но в последнее время трек получил много нового значение в контексте того, что происходит сейчас в мире, – рассказала Билли Айлиш.

Клип на трек My Future сделан в виде аниме. Режиссером стал Эндрю Онорато. Над созданием видео работали более десяти зудожникив-аниматоров.

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