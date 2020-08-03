Семья артистки в полном составе отдыхает является Турции

Украинская певица Джамала даже после вторых родов не смогла долго сидеть дома. Звезда вместе с семьей отправилась на отдых в горячей Турции. И все это без нянек и помощи бабушек и дедушек.

Звездная семья отдыхает на курорте Мармарис. Именно оттуда артистка впервые публикует чувствительны фотографии с новорожденным сыном Селимом-Гира! Джамала вместе с сыном позирует в морской воде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jamalajaaa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Море сглаживает все, даже отрывистый сон, который длится максимум 2:00. (Да, ночью я сплю по 2:00. А днем, если удастся урвать часок, это прям счастье!). Жаловаться не буду, но ситуация такова: все мечтают о сне, но спасает теплое чистое море, прозрачное, как слеза. На берегу безлюдно, никого нет. Ощущение, что на этом острове не было ни вируса, ни карантина, а только слышать звук цикад. Небольшой рай! Все можно пережить, когда есть море. И это счастье! – написала об отдыхе с маленькими детьми Джамала.

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