Украинский певец Сергей Бабкин представил летний дэнс-сингл «Бомба-ракета».

Слушать новую песню Сергей Бабкин – Бомба-ракета онлайн:

Сингл «Бомба-ракета» создан в новом звучании, которое демонстрирует взрывную и зажигательную сторону музыканта.

– «Бомба-ракета» – это песня-настроение, песня-состояние в котором я находился, когда писал ее. Я обожаю это словосочетание и использую его очень часто тогда, когда хочу описать то нереально круто! Для меня – это настоящее «вау». И конечно же, этот трек о именно то, настоящую Бомба-ракету, которая каждый день со мной, которая заставляет меня лететь в космос и чувствовать себя земным жителем с неземными чувствами, – делится Сергей.

Трек «Брмба-ракета» был представлен именно 31 июля, ведь в этот день 49 лет назад первые астронавты проехали на лунном вездеходе Lunar Rover Vehicle поверхностью Луны.

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