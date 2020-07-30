Сестра Ким Кардашьян приобрела шикарный особняк в США

Американская супермодель Кендалл Дженнер впустила журналистов в свой дом в Лос-Анджелесе. Селебрити провела экскурсию по своим владениям для Architectural Digest.

Благодаря своим хоромам Кендалл Дженнер оказалась на обложке сентябрьского выпуска журнала. Это была ее давняя мечта, ведь она всегда интересовалась недвижимостью и дизайном интерьера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram kendalljenner 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дом знаменитости оформлен в богемском итальянском стиле. В цветовой гамме преобладают светлые оттенки. В дизайне использованы натуральные материалы – камни и дерево.

В доме есть просторная кухня, столовая, гостиная, большая гардеробная, несколько спален и ванных комнат, зона отдыха и двор с бассейном. Кендалл Дженнер рассказала, что делала такой ремонт, чтобы чувствовать себя спокойно и расслабленно, когда находится дома.

Фото: Getty Images

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