MONATIK, ЮЛИЯ САНИНА, DANTES и TAYANNA подарили свои голоса героям анимации «Тролли 2: Мировое турне»

Анимационный хит «Тролли 2: Мировое турне» от волшебников DreamWorks Animation выходит в прокат 6 августа 2020. Только в кинотеатрах вас ждет блестящий и самобытный украинский дубляж, где яркие герои заговорят голосами любимых звезд!

У каждого свой характер и собственный музыкальный стиль: MONATIK – принц Ди, Юлия Санина – королева Барб, DANTES – король Тролекс, TAYANNA – Дикая Дикси.

Новое приключение выведет ярких троллей за рамки привычного. Герои узнают, что, кроме них, существуют еще и другие племена. Все они уважают свой собственный стиль: фанк, кантри, техно, классика и рок. На пороге новых вызовов и угроз тролли зазвучат в полную силу разными голосами!

MONATIK

Дима Монатик в роли принц Ди зажигать в ритме фанка! Артист с восторгом поделился впечатлениями:

– Герой пришелся по душе еще во время кастинга. Во-первых, Музыка! Я обожаю музыку в стиле фанк и часто вдохновляюсь ею при создании собственного репертуара. Во-вторых, я очень люблю Андерсона Пака, который озвучил Принца Ди в оригинальной версии анимации. Дубляж – процесс непростой, потому что ты полностью перевоплотиться в своего персонажа, даже двигаться, как он. Но это одновременно и крутой челлендж! В течение всего рабочего процесса мне невероятно импонировали настроение, музыка и песни героя, ведь Принц Ди дарит витамин D. Для нашей семьи анимация «Тролли» – одна из самых любимых историй. Мы с сыновьями знаем наизусть, пожалуй, каждую песню, которая звучит там. Надеюсь, дети будут поражены услышав мой голос в новой части.

ЮЛИЯ САНИНА

Харизматичная фронтвумен группы The Hardkiss подарила свой голос безудержной королеве хард-рока Барб. Певица была в восторге от своей героини:

– Какая же она сумасшедшая! Барб – это где-то мое альтер-эго, она искренне верит, что рок спасет мир, и ее цель доказать это всем вокруг. Правда, методы выбирает несколько грубые, но в итоге понимаешь, что на самом деле она хорошая девочка, которая просто запуталась. Внешне моя героиня немного на меня похожа: яркая, дерзкая и всегда готова к экспериментам и новым образам. Приключение «Тролли 2: Мировое турне» – это визуально и технически совершенный продукт, а еще впервые в истории анимации они затронули очень интересную музыкальную тему. Эта борьба стилей, дружеские шутки между музыкантами разных направлений и много замечательной музыки. Каждый выберет для себя любимого тролля и взрослые, и дети. А я уже определилась!

DANTES

Король Тролекс – дебют в дубляже для певца и телеведущего Владимира Дантеса. Новый опыт подарил множество ярких впечатлений:

– Я давно хотел попробовать поработать в дубляже анимации, потому что сам обожаю мультики и смотрю все новые релизы. И тут такая возможность! Что может быть круче, чем дублировать короля техно?! Тролекс драйвовый, стильный, яркий, и, что самое важное, он всегда на позитиве. Правитель заботится о своих подданных и излучает добро. Девиз моего героя такой, как у меня – семья, любовь и музыка. Работа в проекте была настоящим вызовом, особенно необычный для меня вокал. Я выкладывался на все 100%. Всех приглашаю в кино, пусть ритм зажжет вас!

TAYANNA

Несравненная TAYANNA перевоплотилась в кантри-звезду Дикую Дикси:

– Я обожаю работать с анимацией – это так увлекательно! В повседневной жизни мы с сыном постоянно имитируем голоса, примеряем на себя необычные и интересные роли и не пропускаем ни одной премьеры мультиков. С Дикой Дикси у нас много общего: она волевая, талантливая и стремительно-смелая девушка, которая вас точно удивит. А еще Дикси стильная красавица и очень одаренная исполнительница кантри. Признаюсь честно, во время работы немного нервничала, ведь не знала, удастся ли настроить тембр голоса на нужную тональность, потому что кантри – непростой музыкальный стиль. Искренне надеюсь, что мне это удалось. Поэтому обязательно идите в кино, чтобы насладиться яркой приключением и услышать нас с Дикси и зарядиться настроением от новых суперхитов.

Смотри взрывное анимационное приключение «Тролли 2: Мировое турне» с 6 августа в кино!