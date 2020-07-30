Black Is King: каким будет новый альбом Бейонсе?

Уже 31 июля американское певица Бейонсе представит свой новый альбом Black Is King. Артистка посвящает его африканской культуре. Специально к грандиозной премьеры Бейонсе даже подготовила одноименный фильм, в котором снялись Наоми Кэмпбелл, Люпита Ньоне, Фарелл Уильямс.

– Black Is King – это синоним любви. Это мой любимый проект, который я снимала, исследовала и редактировала день и ночь в течение всего прошлого года. Я отдала ему все, а теперь он ваш … События 2020 года сделали концепцию и идею фильма еще более актуальными, поскольку люди во всем мире отправляются в историческое путешествие. Мы все в поисках безопасности и света. Многие из нас хотят перемен. Я верю, что когда темнокожие люди расскажут собственные истории, мы можем сместить ось мира и рассказать нашу реальную историю богатства поколений и богатства души … В этом визуальном альбоме я хотела представить историю и традиции Африки, которые должны лечь в основу нашего нового будущего, – рассказала Бейонсе в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram beyonce 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Толчок к написанию нового альбома Бейонсе дала озвучка Налу для римейка мульфильма «Король Лев». После этого артистка решила создать альбом-фильм, «вдохновленный вечными уроками» «Короля льва». Но позже идея трасформувалася и стала более глубокой. А все из-за смерти Джорджа Флойда и движение Black Lives Matter. Альбом расскажет о «трансцендентальной путешествие молодого короля», с которым нужно пройти через любовь и предательство. Сделать правильный выбор ему помогут предки.

Альбом Black Is King выйдет уже 31 июля, тогда же состоится и премьера на платформе Disney +.

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