Наследник королевского престола считал, что это действительно хороший презент

Каждый человек хоть раз делал своей избраннице подарок, который пришлось вежливо улыбаться и говорить сдержанное спасибо. Ну не все умеют угодить, особенно с первого раза. Исключением не стали и представители королевской семьи Великобритании.

Недавно принц Уильям признался, что еще в начале отношений с Кейт Мидлтон он сделал ей нелепый подарок эвер. А именно … бинокль! Об этом герцог Кембриджский рассказал в подкасте бывшего футболиста сборной Англии Питера Крауча.

– Однажды я купил своей жене бинокль. Это было еще в самом начале наших отношений. Я упаковал его, и это выглядело очень мило. Я пытался себя в этом убедить. Я думал, что это действительно впечатляюще, ведь можно видеть так далеко. Она посмотрела на меня и сказала: «Это бинокль? Что происходит? ». В общем, все получилось не очень хорошо, – рассказал принц Уильям.

Похоже, даже представители королевской семьи со своими идеальными манерами, но порой странными традициями могут напортачить.

Фото: Getty Images

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