У якому форматі пройде церемонія «Еммі-2020»?

Вручення нагороди вперше відбудеться не у театрі Microsoft

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у проведення престижних премій 2020 року. Так, цього року церемонія «Еммі» пройде в онлайн-форматі. Про це повідомляє Variety з посиланням на лист від виконавчих продюсерів.

«Ми не можемо ігнорувати нові обставини, тому було прийнято рішення проводити церемонію в такому форматі. Цього року не ви прийдете на вечірку, а вона відвідає вас», — заявили продюсери.

Зараз організатори вирішують, як саме буде проходити прямий ефір та чи будуть номінанти знати про свою перемогу заздалегідь. Трансляція відбудеться на телеканалі ABC.

Організатори ще вирішують, як саме буде проходити прямий ефір та чи будуть лауреати знати заздалегідь про перемогу.

Церемонія вручення нагороди «Еммі-2020» відбудеться вже 20 вересня. Раніше було оголошено повний список номінантів на «Еммі-2020».

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