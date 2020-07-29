Сексуальная Оля Полякова показала стальной пресс в бикини (ФОТО)
Блондинка похвасталась идеальной фигурой
Украинская певица Оля Полякова показала новую сексуальное фото в купальнике. Продемонстрировать свое роскошное тело артистка решила в своем Instagram.
На снимке Оля Полякова появилась в миниатюрном бикини в принт флага Америки, сделав акцент на свой идеальный пресс с кубиками и длинные ноги.
«На даче! Пошла готовит кабачковую икру!» – подписала снимок певица.
Поклонники заметили, что Полякова находится в хорошей форме. Один из фанов даже поинтересовался, сколько же весит артистка. Оля не смогла пройти мимо этот вопрос и призналась, со сейчас ее вес составляет 65 кг.
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