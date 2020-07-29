Коронавирус коронавируса, но отменять церемонию премии «Эмми-2020» организаторы не стали. Зато они уже опубликовали перечень номинантов на престижную награду.

Напомним, что церемония награждения премии «Эмми-2020» пройдет в воскресенье, 20 сентября. Транслировать ее будут на американском телеканале ABC. Ведущим уже в третий раз станет комик Джимми Киммел. По формату проведения церемонии информации пока нет.

Полный рот претендентов на премию «Эмми-2020»: Лучший драматический сериал

«Мандалорець»

«Рассказ служанки»

«Лучше звоните Солу»

«Убивая Еве»

«Очень странные дела»

«Корона»

«Озарк»

«Наследник»

Лучший комедийный сериал

«Шиттс Крик»

«Умерь свой энтузиазм»

«Белая ворона»

«Метод Коминськи»

«Чем мы заняты в тени»

«Удивительная миссис Мейзел»

«Мертвый для меня»

«В лучшем мире»

Лучший мини-сериал

«Хранители»

«Миссис Америка»

«Невозможное»

«И везде тлеют пожара»

«Неортодоксальная»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Билли Портер ( «Вне»)

Стив Карелл ( «Утреннее шоу»)

Брайан Кокс ( «Наследники»)

Стерлинг К. Браун ( «Это мы»)

Джереми Стронг ( «Наследники»)

Джейсон Бейтман ( «Озарк»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Сандра О ( «Убивая Еве»)

Джоди Комер ( «Убивая Еве»)

Оливия Колман ( «Корона»)

Лора Лини ( «Озарк»)

Дженнифер Энистон ( «Утреннее шоу»)

Зендая ( «Эйфория»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Энтони Андерсон ( «Черная комедия»)

Раме Юсеф ( «раме»)

Тед Дэнсон ( «В лучшем мире»)

Дон Чидл ( «Черный понедельник»)

Майкл Дуглас ( «Метод Коминськи»)

Юджин Леви ( «Шиттс Крик»)

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Кэтрин О’Хара ( «Шиттс Крик»)

Линда Карделлини ( «Мертвый для меня»)

Кристина Эпплгейт ( «Мертвый для меня»)

Трейси Эллис Росс ( «Черная комедия»)

Исса Рей ( «Белая ворона»)

Рейчел Броснахен ( «Удивительная Миссия Мейзел»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телевизионном фильме

Пол мескаль ( «Нормальные люди»)

Хью Джекман ( «Безупречный»)

Джермеми Поп ( «Голливуд»)

Джереми Айронс ( «Хранители»)

Марк Руффало ( «Я знаю, что это правда»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телевизионном фильме

Керри Вашингтон ( “И всюду тлеют пожара»)

Кейт Бланшетт ( «Миссис Америка»)

Реджина Кинг ( «Хранители»)

Шира Хаас ( «Неортодоксальная»)

Октавия Спенсер ( «Мадам Си Джей Уокер»)

Больше всего номинаций получил сериал «Хранители» от телеканала НВО. Он может получить награду в 26 категориях.

Фото: IStock

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