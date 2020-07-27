Потап рассказал об экстремальном сексе с Настей Каменских

Артист признался, что до сих пор безумно хочет свою жену

Украинский рэпер Потап впервые за долгое время откровенно рассказал о своей сексуальной жизни с Настей Каменских. Такими признаниями артист поделился во время «Испытания на откровенность» с телеведущей Машей Ефросининой.

Оказывается, что Потапа и Настю Каменских может накрыть страсть абсолютно в любой момент, поэтому секс у пары был в разных местах.

– Да и не раз было в самолете. В трансатлантическом можно поместиться. Смотря какой самолет. Были попытки и в маленьких самолетах. У нас это продолжается, что самое интересное. Мы стремимся как-то друг к другу, мы любим друг друга. Бывало и в автобусе. Когда весь автобус просил прекратить, потому что все слышали это. В туалете ресторана «Крапива» по Одесской трассе. Мы – страстные любовники. Она вызывает во мне такие чувства, а я не могу остановиться и она не может меня остановить. Были даже какие-то рекордные цифры. Когда мы не выходили из номера, закрывались и просто целый день, – признался Потап.

В свою очередь Маша Ефросинина призналась, что она с мужем Тимуром в туалетных кабинках самолета не помещаются.

Также Потап раскрыл и другие подробности сексуальной жизни с Каменских. Например, во время долгих разлук пара занимается сексом по телефону и видеосвязи. Бывали моменты, когда страсть накрывала их на совместных корпоративах и в гостях. Тогда они вежливо отлучались «по делам» и возвращались после.



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