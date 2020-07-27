Как живет Лили Рейнхарт после расставания с Коулом Спроусом?

Звезда «Ривердейла» рассказала о том, какие отходит от брейкапу с коллегой

Не так давно стало известно, что главные актеры сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт и Коул Спроус разошлись. Реальные отношения экранной пары завершились окончательно. Фанаты проекта чрезвычайно переживают за своих любимцев и пытаются узнать мельчайшие детали их жизни друг без друга.

И пока Коул ушел в светскую жизнь, Лили признает, что находится в депрессии и пытается вытянуть себя из состояния тревожности.

– У меня есть какое-то дело в день, простая задача, но я не хочу делать это. Например, поехать на почту. И я не могу заставить себя сделать это, не хочу оставлять дома свою собаку, надевать маску … Мне ничего не хочется. Я могу сделать что-то, но тогда я предам себя стресса, я буду нервничать. Я постоянно переживаю за какие-то мелочи, – рассказала Лили своему собеседнику, американскому писателю Силвестри Макнатт.

Но звезда рада возможности побыть дома и выдохнуть после тяжелого съемочного графика. Ведь со времени начала съемок в «Ривердейле» у актрисы не было времени на долгое передышку.

– Четыре года назад моя карьера сделала резкий скачок вперед, и у меня не было времени, чтобы до конца осознать это и понять этот новый мир, в котором я оказалась. Поэтому прошедшие четыре месяца оказались очень важны для меня. Сейчас я пытаюсь воспользоваться тем временем, что у меня появилось. Когда у тебя не так много работы, начинаешь задумываться о своих переживаниях и травмы, проживать их. Мне повезло, я могу позволить себе разговора с психотерапевтом раз в неделю и могу воспользоваться какими способами лечения. У многих людей нет и такой возможности, – поделилась Рейнхарт.

Фото: Getty Images

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