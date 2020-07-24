Июльская музыка и клипы: лучшее от украинских артистов

Напористая Алина Паш, социальный манифест от alyona alyona, трип-хоп медитация U’me и сумасшедший драйв GannaBaby – собрали лучшие июльские песни и клипы от украинских музыкантов.

«Время и Стекло» — Last Dance

Уже второе «Прощай» от дуэта «Время и Стекло» – в этот раз это последний танец. Так как пандемия заставила группу изменить даты финального в их творчестве тура, Надя с Позитивом решили выдать на радость фанатам еще один качовый трек и видео на него со всеми присущими дуэту фишками.

U’me — Castles (EP)

Медитативный, игривый и воздушный дебютный EP Castles представила львовская певица U’me, она же Дара Бурко, которая сейчас живет в Берлине. Написанием пластинки, где можно услышать и r’n’b, и трип-хоп, занимался львовский музыкант и саундпродюсер Иван Zbaraski.



Alina Pash – N.U.M.

Алина Паш протестует против социального непонимание и возвращает к корням и мощным местам силы: хип-хоперша выдала видео к напористой трехъязычной песне N.U.M., представленной на прошлогоднем фестивале Brave Factory.

O.TORVALD – «А тепер усе інакше»

Женя Галич и команда переделали главный хит звезд 90-х «Аква Вита» и сняли на него некий хоум-клип, куда пригласили «Время и Стекло», Дантеса, Владимира Остапчука, Pianoboy, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil и многих других украинских звезд.

GannaBaby – «Класні лосіни»

Скандирование фанатами фразы «Классные лосины» на одном из украинских фестивалей вдохновило GannaBaby на танцевальную ироническую песню и клип. Последний андеграунд-инди-поп формация посвятила меломанам, которые остались в этом году без концертов и фестивалей. Спойлер: в видео много косплея, разбитых гитар и танцев!

JULINOZA – Your Name

У новій пісні, що була написана для Євробачення, виконавиця й композиторка JULINOZA піднімає теми гендерної ідентичності та самоідентифікації особистості у світі. Неймовірно, але в композиції задіяно цілих 6 мов.

Shy & Kulshenka – «Лісова пісня»

Первый дуэт двух молодых украинских артисток Kulshenka (Ирины Кульшенко) и Shy (Александры Карягиной) – это чувственная композиция на текст драмы Леси Украинский «Лісова пісня». Красочный и нежный клип на нее снимали на маковом поле, которого, к сожалению, уже не существует.

alyona alyona – «Тихо діти сплять»

В новой песне из будущего альбома реперша alyona alyona поднимает важную сегодня тему чрезмерного потребления на примере острова Бали. Собственно, там она и писала новую пластинку. В треке артистка призывает не сидеть сложа руки, а осознавать и срочно действовать, пока мы еще в состоянии что-то изменить!

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