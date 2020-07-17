Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНовый уход за лицом: Рианна запускает Fenty Skin

Новый уход за лицом: Рианна запускает Fenty Skin

Любимая певица позаботится о твоей кожу

Косметический бренд Fenty Beauty от певицы Рианны стал настолько успешным, что артистка решила запустить новую линейку. От декоративной косметики Рири переходит к средствам ухода за кожей лица.

Для Fenty Skin Рианна даже создала отдельный профиль в Instagram. Там уже опубликовано первое промо видео, на котором селебрити показывает свою «daily skin routine» с помощью средств из новой линейки. Рианна использует пенку для умывания, тоник и увлажняющий крем. Никаких деталей относительно продуктов не сообщается.

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Релиз Fenty Skin запланирован на 31 июля. Приобрести продукты можно будет на официальном сайте Fenty Beauty.

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