Украинская певица МЯТА представила новый трек и клип Love is Freedom. Автором песни стал певец и музыкальный продюсер Артем Пивоваров.

Смотреть новый клип МЯТА – Love is Freedom онлайн:

– Мы с Артемом встретились и я сказала, что не буду давать никаких вводных. Я попросила его посмотреть и почувствовать меня со своей стороны. Через некоторое время Артем написал Love is Freedom – песню о свободе и любви. Это именно то, что он во мне увидел и почувствовал. Артем – очень талантливый автор и исполнитель, энергетически очень сильный. Эта песня для меня очень важна. Ведь свобода и любовь – это то, ради чего мы живем, дышим, мечтаем … Стоит помнить, что счастье в простых вещах и оно перед нами, – эксклюзивно с Новым каналом поделилась МЯТА.

Песню Love is Freedom создавали и записывали в период самоизоляции, когда всех фактически лишили свободы.

– Ценность и любовь свободы мы чувствуем только тогда, когда нас его лишают, во всех смыслах этого слова. И когда мы ее снова чувствуем, то кажется, сладости нет предела, мы как вдыхаем то новое, дышим полной грудью. На самом деле, счастье в простых вещах, просто нужно оглянуться по сторонам, увидеть, что мир вокруг прекрасен, и важно радоваться жизни и наслаждаться им, – рассказала певица.

Презентацию сингла Love is Freedom решили сделать в период восстановления, который сейчас переживает мир.

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