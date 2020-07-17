Артистка висміяла тему інста-залежності у синглі для Нового каналу

Українська співачка Jerry Heil представила нову пісню #БЛОГЕР, яка стала саундтреком для веб-серіалу FAKE. У ній артистка чесно розповіла про свою залежність від Instagram та обстібала усіх, хто живе у фейковому світі.

Слухати нову пісню Jerry Heil – БЛОГЕР онлайн:

– З одного боку, #БЛОГЕР – висміювання людей, які живуть для інсти. Це не обов’язково блогери! Можуть бути також люди, які надивилися на картинки лакшері і збожеволіли. Про залежність від речей, статусу і зовнішньої оцінки. З іншого боку — це висміювання стереотипу, бо я як блогер знаю цю кухню зсередини. І знаю, що не всі блогери такі. Багатьох дійсно не соромно назвати інфлюенсерами! Ці люди впливають і на позитивні зміни в світі. Це — сучасні представники ЗМІ. І багато з них дбають про наслідки своїх вчинків. Тому текст #БЛОГЕР не можна сприймати написаним чорним по білому! Це стьоб моїм голосом, та не від мого імені. Я ржу з залежності, яка є і в мене є. Я сміюся з бажання отримати новий телефон заради визнання. P.S.: Всім пофіг! – розповідає Jerry Heil.

Виявляється, що трек #БЛОГЕР Jerry Heil написала ще два роки тому. Саме з нього і розпочалася кар’єра співачки як авторки власних пісень. До того Jerry Heil записувала успішні кавери на відомі хіти. Її підписники у соціальних мережах були в захваті від них, а ось YouTube вирішив прикрити її творчість.

– Я написала текст в знаковий для себе день — день, коли мій YouTube-канал видалили. Тоді мені пообіцяли закрити канал, якщо я не сплачу штраф за виконання каверів (це виявилося нелегальним). Я загуглила Jerry Heil, і канал більше не відображався в пошуку. Я вводила прямо в YouTube, змінювала розкладку — нічого. Каналу більше не існувало. Уявіть мій стан. Кілька років я не отримувала ні центу за кавери — просто робила це, бо люблю. Мені довелося попрощатися з 200-ми відео, – з жалем говорить співачка.

Але без підтримки дівчина не залишилася. Її підписники та близька подруга надихнули творити своє.

– Мене підтримувала подруга Оля Боравльова, яка стала в той вечір моєю музою, а потім – коучем! Вона, як тисячі підписників того дня, які підтримували мене морально і навіть почали збирати суму на виплату штрафу, сказала: «Це знак. Треба робити СВОЮ музику!» Але вона також додала, що музика ця має бути злободенною, має чіпляти. «Що ти хотіла сказати своїми попередніми піснями?» Я не мала відповіді. Я писала їх, бо просто відчувала щось, без причини і чіткої цілі. «А напиши трек про блогера!» Я відчула, як в її голосі з’явилася іскра — те ж саме відчула у себе в грудях. Так ніби це був рятівний круг, за який можна вхопитися, щоб не втопитися в своїх сльозах і не загрузнути в депресії. І я написала! Одразу ж! На годиннику було близько другої ночі. За п’ять хвилин текст був готовий, – згадує Jerry Heil.

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Саундтрек #БЛОГЕР створений у формі репу, що дуже незвично для Jerry Heil. Також це її перший сингл російською мовою. У пісні дівчина згадує російських блогерів-мільйонників.

– Чому російською, здогадуюся: Льоля розмовляє російською. Увесь день я була на контакті лише з нею. Не знаю, чому саме такі імена в куплетах — можливо, ми з Льолею говорили про них перед цим, можливо, вона ставила їх мені в чомусь в приклад. Не знаю, чому не заспівала, а (нехай пробачать мені всі репери на цій планеті) зачитала, — просто відчула. Трек створений на емоціях і відчуттях, – з теплотою розповідає співачка.

Можливо, трек #БЛОГЕР так і не почув би ніхто, окрім друзів Jerry Heil, якби не Новий канал. Загорівшись ідеєю випустити свій перший комедійний серіал про інсталайф, творці FAKE шукали легкий та ритмічний трек з правильним соціальним посилом. Важливо розуміти, що потрібно жити справжнім життям щодня і бути собою, а не здаватися кимось іншим у фільтрах Instagram.

– Кілька тижнів пробувала записати його в студії, але конкретно ті люди не могли відтворити саунд, який я намітила в голові. І тоді я охолола. А далі — злякалася за реакцію на мову. І все. Так трек пролежав «в столі» близько двох років. І ось мені пишуть з Нового каналу, що потрібен трек про блогера. Серце одразу тьохнуло. Я попросила ТЗ: перелік болісних тем, які мають бути переліченими в пісні. Надсилають! А там — ледь не слово в слово усе, про що я написала у треку #БЛОГЕР. Серце забилося, як навіжене! Стало ясно, чому пісня не повинна була вийти тоді, чому одразу не виходило! Вона чекала цього моменту. Новий канал запитав мене, чи зміню я мову треку. Відповіла, що ні. Він був створеним таким. Для себе вирішила, що це данина тому чудесному дню, коли видалення каналу поділило моє життя на до і після, відкрило мені дорогу до себе і змусило писати СВОЄ, – каже Jerry Heil.

Jerry Heil не боїться висміювати інстаграмерів, бо не приховує, що і сама цим грішить. Але артистка впевнена, що соціальні мережі можна використовувати і для хороших цілей. Лише нам обирати, як ставитися до Instagram та будувати своє «я» у його реаліях.

– Я ржу з несвідомих сексистських міркувань багатьох: мовляв, от були би в мене груди більші, як у Насті Івлєєвої, і ноги довші, як у Регіни Тодоренко, — тоді би я мала успіх! Або тоді би була достойна хлопця «рівня» Елджея. У людини розвивається відчуття меншовартості — порожнеча, яку вона або починає наповнювати речами, або намагається виправити операціями, або обирає шлях найменшого спротиву: спитися і депресувати. Хоча, насправді, красиві картинки могли б стати мотивацією! Лише перед цим треба запитати себе, а чи справді хочеш саме цього. А коли досягаєш – приділити час, щоб покайфувати від отриманого. А «Ганятися за щастям — марна справа, ти нарікаєш себе вічно бігати зі стисненими кулаками» — цитата з фільму «100 речей і нічого зайвого». Наразі основний тренд — щирість та природність. Хочеш популярності, а живеш в селі? Ну і супер. Бери будь-який телефон і просто показуй своє СПРАВЖНЄ життя. Врятуй всіх! Розбав цю солодку картинку трушністю, поки нас не знудило, – надихає співачка.

Не пропусти прем’єру веб-серіалу FAKE 27 липня на YouTube Нового каналу! «Потому что я блогер!»