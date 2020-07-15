Какой будет свадьба Бруклина Бекхэма и дочери миллиардера Никогда Пельтц?
Западные СМИ узнали подробности предстоящей свадьбы
Недавно сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин заявил, что вскоре женится миллиардера Николой Пельтц. После этого в СМИ уже начала появляться информация об их свадьбе, которая состоится в следующем году.
Молодая пара планирует устроить два торжества: в Великобритании и Флориде, США. На свадьбу планируют потратить около 4 миллионов фунтов. Оплачивать свадьбу будут обе стороны. Об этом сообщает Daily Mail.
Не обойдутся Бруклин Бекхэм и Николь Пельтц без брачного контракта. Настаивает на этом отец невесты миллиардер Нельсон Пельтц. Главной подружкой невесты станет младшая сестра Бруклина, девятилетняя Харпер, а шафером – братья -17-летний Ромео и 15-летний Круз.