Какой будет свадьба Бруклина Бекхэма и дочери миллиардера Никогда Пельтц?

Западные СМИ узнали подробности предстоящей свадьбы

Недавно сын Дэвида и Виктории Бекхэмов Бруклин заявил, что вскоре женится миллиардера Николой Пельтц. После этого в СМИ уже начала появляться информация об их свадьбе, которая состоится в следующем году.

Молодая пара планирует устроить два торжества: в Великобритании и Флориде, США. На свадьбу планируют потратить около 4 миллионов фунтов. Оплачивать свадьбу будут обе стороны. Об этом сообщает Daily Mail.

Не обойдутся Бруклин Бекхэм и Николь Пельтц без брачного контракта. Настаивает на этом отец невесты миллиардер Нельсон Пельтц. Главной подружкой невесты станет младшая сестра Бруклина, девятилетняя Харпер, а шафером – братья -17-летний Ромео и 15-летний Круз.

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