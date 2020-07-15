Перед запуском стриминговий сервис готовит горячие новинки

HBO Max опубликовал свой первый тизер, в котором показал кусочки из своих будущих проектов.

Видео состоит из нарезки кадров из «Воспитанные волками», «Пусть все выскажутся», «Страна Лавкрафта», «Американский огурчик», «Перри Мейсон», «Страна Лавкрафта», «Играть назад», «Я могу уничтожить тебя» и других проектов.

«Новые драматические сериалы, новые комедийные сериалы, новые фильмы, новые семейные сериалы, а также … реюнион« Друзей », – говорится в описании ролика на YouTube.

Напомним, что свой старт HBO Max хотели начать с спешл-воссоединения сериала «Друзья». Но из-за пандемии коронавируса и карантин съемки пришлось перенести.

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