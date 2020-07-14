MONATIK станет папой в третий раз?

Поклонники заподозрили, что супруга певца – Ирина снова беременна

Жена MONATIKа в Instagram поделилась яркими летними фото, на которых она кружится на зеленой траве в ярком розовом платье. И именно это платье стало причиной жарких споров между фанами звездной семьи в комментариях. Половина стала активно поздравлять Ирину со скорым пополнением в семье, намекая, что под свободным нарядом ну точно скрывается беременный животик: «Ирочка, Вы прекрасна! Счастливое положение уже не скрыть!», «Вы беременны?».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от IrinaMonatik (@irinamonatik) 12 Июл 2020 в 1:27 PDT

А остальные комментаторы осыпали Ирину сердечками, наоборот, и уверены, что это всего лишь платье и ракурс. Тем более, в комментарии к снимку супруга исполнителя рассказала, что фото сделано старшим сыном, а значит – немного снизу, поэтому действительно под таким углом нижняя часть снимка кажется немного больше, чем в реальности!

Что ж, кто прав, узнаем через несколько месяцев 🙂 Но если Ирина действительно станет мамой в третий раз, мы будет только рады за звездную семейку! MONATIK души не чает в своих сыновьях и наверняка будет чрезвычайно рад стать папой еще для одного малыша!

Фото: @irinamonatik

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