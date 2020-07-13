Правда, крестной!

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон станет мамой! .. А точнее, крестной мамой для первенца певицы Кэти Перри и актер Орландо Блума. Об этом сообщает издание The Mirror.

По информации анонимного источника, Кэтти Перри выбрала крестной мамой своей будущей дочери Дженнифер Энистон. Ведь именно она поддерживала и помогала певице на протяжении всей беременности.

«Кэти и Джен очень близки. Во время карантина они ходили на прогулки и проводили много времени вместе. Энистон расплакалась от счастья, когда ее попросили стать крестной матерью », – говорит инсайдер.

Кэти Перри и Орландо Блум пока не сообщают возможную дату родов. Но, по подсчетам фанатов, первый ребенок звездной пары должен родиться через несколько недель.

Фото: Getty Images

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