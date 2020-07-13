В сети появился трейлер к мультсериалу «Star Trek: Lower Decks», который уже в августе выйдет на экраны при поддержке стримингового сервиса CBS All Access

Что связывает новинку и ставший культовым сериал про чудаковатого дедушку-изобретателя и его внука? У этих проектов – один автор, Майк МакМаган, сценарист и продюсер «Рика и Морти». Так что можно предположить, что и анимированную версию «Стар Трека» ждет ошеломительный успех!

В основе сюжета «Star Trek: Lower Decks» история команды «самого неважного корабля» Звездного флота, которой предстоит решить массу задач и попасть в не один космический переплет! Действие мультсериала происходит в 2380 году, уже после событий, описанных в проекте «Звездный путь: Следующее поколение».

Премьера нового мультсериала запланирована на 6 августа 2020.

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