Что посмотреть в июле, если список рекомендованных сериалов не пополняется новинками? Летние ночи созданы не для сна, особенно когда есть столько непросмотренных шедевров кино. Детективы, драма, фэнтези, комедия – все, что душа пожелает. Мы подобрали ТОП-5 сериалов для тех, кто любит смотреть все серии на одном дыхании. Осторожно, спойлер: от них невозможно оторваться.

Монахиня-воин \ Warrior Nun

Жанр: боевик, фэнтези.

Премьера: 02 июля 2020 года. Количество серий – 10.

В главных ролях: Тоя Тернер, Лорена Андреа, Альба Батишта, Виктор Соле.

Представь, что ты живешь в спокойном ритме, наслаждаясь жизнью и строя планы на завтра. А потом внезапно гибнешь в молодом возрасте. Не очень утешительная концовка, как для обычного человека. Однако для нашей героини смерть не ставит точку в ее жизни. Девушка получает второй шанс и осознает свою миссию: она должна спасти этот мир. Героиню наделяют сверхъестественными силами – и теперь она готова защищать планету от нападения гонцов Ада. Демоны начинают жестокую войну в человеческом мире, в которую вмешиваются небесные жители и отважные воины. Миру грозит опасность. Спасет ли его наша героиня?

Клуб нянек \ The Baby-Sitters Club

Жанр: комедия.

Премьера: 04.07.2020. Количество серий – 10.

В главных ролях: Софи Грейс, Момона Тамада, Шей Рудолф, Малия Бейкер, Хочитль Гомес.

Кто хоть раз не мечтал о создании совместного бизнеса вместе с друзьями? Иметь общее дело, которое приносит деньги, и быть уверенным в своем деловом партнере – идеальный вариант жизни. Так и в этой истории. Пятеро лучших подруг хотят стать самостоятельными и не просить больше денег у родителей. Девушки решают создать свой небольшой «Клуб нянек». Они запускают бизнес по предоставлению услуг няни, который втягивает их в новый мир приключений.

Алиенист \ The Alienist

2 сезон

Жанр: детектив, криминальная драма.

Премьера: 26 июля 2020 года. Количество серий – 10.

В главных ролях: Даниэль Брюль, Люк Эванс, Дакота Фаннинг, Роберт Уиздом.

Для тех, кто хочет пощекотать себе нервы, этот сериал идеально подойдет. Конец 19-го века. В Нью-Йорке происходит ряд ужасных убийств. Жертвами становятся дети, особенно мальчики из бедных семей. Маньяк каждый раз экспериментирует с насилием и выбирает все более кровавый метод убийства. Мотивы понятны. Все это напоминает только жуткое жертвоприношение. За дело решает взяться молодой полицейский Теодор Рузвельт. Учитывая, что он будет иметь дело с неуравновешенной и душевнобольным человеком, мужчина просит помощи у врача Ласло Крайцлера. Имея большой опыт в психологии, Ласло утверждает, что убийца рано или поздно допустит роковую ошибку, которая будет стоить ему жизни.

Академия «Амбрелла» \ The Umbrella Academy

2 сезон

Жанр: драма, фэнтези.

Премьера: 31 июля 2020 года. Количество серий – 10.

В главных ролях: Эйдан Галлахер, Эллен Пейдж, Роберт Шиэн, Том Хоппер.

Это история супергероев, знакомых с детства, но разбросанных по разным точкам мира. Несмотря на свою сверхъестественные способности, каждый идет по своему пути: Лютер становится астронавтом, Эллисон – известной актрисой, Ваня – скрипачкой, Клаус – тусовщиком-наркоманом. Они совершенно разные и не похожи друг на друга, и все же их объединяет одно – все они дети с суперсилой. Узнав о смерти своего наставника и получив известие о начале апокалипсиса, выпускники Академии решают объединить свои усилия и защитить человечество.

Дивный новый мир \ Brave New World

Жанр: фантастика, драма.

Премьера: 15 июля 2020 года. Количество серий – 9.

В главных ролях: Олден Еренрайк, Деми Мур, Джессика Браун-Финдли, Гарри Ллойд.

Сатирический сериал-антиутопия рассказывает о мире далекого будущего, где общество разделено на касты, потребление возведено в культ, а все проблемы решаются с помощью наркотика сомы. Однажды двое жителей Лондона, Бернард Маркс и Ленайна Краун, едут в отпуск в Дикие земли, где попадают в самый центр кровопролитного восстания. Их спасает Дикарь Джон и отправляется с ними в Новый Лондон.

Фото: IStock

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