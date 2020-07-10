Премьера клипа! Артем Пивоваров презентовал сплит на «Дежавю/Позови»

Сегодня, 10 июля, номинант на премию YUNA-2020 в категории «Лучший исполнитель» Артем Пивоваров презентовал свою дилогию на треки «Дежавю» и «Позови». Режиссёр Тарас Голубков вместе со своей командой Inakshe Production взял на себя реализацию этой интересной и новой задумки для украинского шоу-бизнеса.

Два сингла из альбома «Земной» в один Артем объединил неспроста. Каждая из песен характеризует долгий путь артиста, состоящий со взлетов и падений, но с верой в себя и свою музыку, которая объединяет, мотивирует и вдохновляет стихийных с каждым годом все больше и больше.

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Первая часть дилогии – сингл «Дежавю» – характеризует круговорот внутреннего состояния Артема. Клип построен на цикличности движений танцоров и барабанщиков из коллектива «Drum Art Show» и подчеркивает само состояние дежавю. Хореографом-постановщиком клипа выступил Олесь Пасечник. Примечательно, что это первый клип, где Артем танцует.

«Вся идея клипа построена на визуальной магии. Для меня эта магия – что-то новое. Это первый клип, где сама идея лежит на поверхности. Это первый клип, который мы снимали всего на одной локации. Это первый клип, в котором вы увидите мои первые танцевальные движения, хотя год назад я говорил, что такого не будет. Как говорится, «Never say never», – поделился Артем.

Вторая часть дилогии – трек «Позови». Этот сингл характеризует то, что происходит, происходило или будет происходить с Артемом. Это песня о жизненном пути. Клип снимался на взлетной полосе аэродрома, и именно она символизирует этот путь. Когда Артем идет по полосе, он проходит различные жизненные ситуации – митинг, ремонт дороги или просто людей, идущих навстречу. Но как всем известно, тандем Артема с Тарасом Голубковым всегда предполагает эксперименты. Этот клип – не исключение, и зрителя ждет множество метафор и ситуаций со скрытым смыслом.

«Сплит «Дежавю/Позови» – это идея, которую я вынашивал около года. Когда только был написан альбом «Земной», уже тогда понимал, что хочу соединить эти две работы и провести параллель. Если говорить о «Дежавю», – это некий сон. Не зря в песне есть такие строчки: «Сон или явь? Или сон наяву». А «Позови» – это явь, которая будет перетекать в сон. Все циклично. Именно об этом наш клип», – рассказал Артем Пивоваров.

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Интересно, что героиня обоих клипов, Виктория Палатная, известная бизнес-вумен, не только сыграла главную роль, но и выступила стилистом образов в испанском стиле.

«Дежавю» и» Позови» – это истории, которые очень отличаются одна от другой стилистически, но объединены в одну. В этом и была наша идея. «Дежавю» – это подсознание и сновидение, а «Позови» – реальность, в которую Артем выходит из этих снов. Он путешествует по своей линии жизни. Концовка второго клипа тоже очень интересна», – подчеркнул режиссер клипа Тарас Голубков.

Напомним, что в конце мая украинский артист и саунд-продюсер Артём Пивоваров совместно украино-боливийской певицей Michelle Andrade выпустили первый совместный ремикс на треки «Дом» и «PROUD».