Надя Дорофеева и Позитив приглашают на cвой «последний танец» в новом видео

Группа выпустила Last Dance– саундтрек к прощальному туру «Финальные титры». В видео герои стильных парадоксов Надя и Позитив дают последнюю пресс-конференцию, танцуют под новый драйвовый трек, вспоминают фишки из своих лучших клипов и льют слезы под дождем вместе с поклонниками. В общем, там есть все, за что так любят «Время и Стекло»!

– Мы не планируем уходить в вечный прощальный тур, просто карантин диктует свои правила и меняет планы – из-за пандемии перенеслись даты концертов прощального тура, но мы приедем во все запланированные концертные залы. Приходи посмотреть на наш последний танец – в YouTube и в своем городе! – приглашают Надя и Позитив.

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