Украинская группа MOZGI выпустила новый трек Chica Bamboni.

Слушать новую песню MOZGI – Chica Bamboni онлайн:

Презентация фрагмента трека Chica Bamboni прошла 2 июля в прямом эфире TikTok. Тогда MOZGI запустили челлендж #chicabamboni, участие в котором приняли Надя Дорофеева, Настя Каменских, Маша Ефросинина, Влад Яма с женой Лилианой, Катя Осадчая и Юрий Горубнов, MARUV, Оля Полякова, Michelle Andrade. По официальным хэштегом видео на трек записали более 10000000 раз.

«Сhica Bamboni – это трек на своем универсальном языке, понятном во всем мире, со своим Мудом, со своим звучанием – совсем другой. Но в какой-то момент мы поняли, что это и есть новые MOZGI. В нем заложено желание каждой девушки быть разной, все время примерить на себя новые образы – мы отвечаем, что это просто, как снять TikTok », – комментируют MOZGI.

Вскоре MOZGI представлят клип на сингл Chica Bamboni. Режиссером выступил Алан Бадоев.

Читай также:

YUNA-2020: названы имена победителей премии!

«Академиия Амбрелла» 2 сезон: смотри официальный трейлер