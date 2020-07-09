YUNA-2020: названы имена победителей премии!
9 июля состоялось объявление победителей Национальной музыкальной премии YUNA 2020. Члены Экспертного совета и организаторы открыли конверты с именами новых триумфаторов.
Объявления транслировалось в прямом эфире на страницах премии в Facebook, Instagram и на YouTube-канале. Традиционно гарантом честности премии выступила компания Deloitte Ukraine, которая контролировала голосование членов жюри.
Итак, победителями 9-й Национальной музыкальной премии YUNA стали:
- Лучше концертное шоу: MONATIK — LOVE IT Ритм
- Лучший исполнитель: MONATIK
- Лучшая исполнительница: NK
- Открытие года: Jerry Heil
- Лучший поп-группа: Время и Стекло
- Лучшая рок-группа: Антитіла
- Лучший видеоклип: MONATIK — LOVE IT Ритм
- Лучший эстрадный хит: Оля Полякова — Любовница
- Лучший дуэт: alyona alyona & Alina Pash — Падло
- Лучшая песня на другом языке: MONATIK — LOVE IT Ритм
- Лучшая песня к фильму: DakhaBrakha — Пливе човен (Вулкан)
- Лучшая песня: Время и Стекло — Дим
- Лучший альбом: alyona alyona — Пушка, MONATIK — LOVE IT Ритм.
Напомним, в марте были объявлены победители в первых четырех категориях YUNA 2020. Ими стали MARUV с песней Siren Song («Лучший электронный хит»), alyona alyona & Alina Pash с песней «Падло» («Лучший хип-хоп хит»), ЛУНА («Другой формат») и MONATIK Corporation («Лучший менеджмент артиста»).
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