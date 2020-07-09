YUNA-2020: названы имена победителей премии!

9 июля состоялось объявление победителей Национальной музыкальной премии YUNA 2020. Члены Экспертного совета и организаторы открыли конверты с именами новых триумфаторов.

Объявления транслировалось в прямом эфире на страницах премии в Facebook, Instagram и на YouTube-канале. Традиционно гарантом честности премии выступила компания Deloitte Ukraine, которая контролировала голосование членов жюри.

Итак, победителями 9-й Национальной музыкальной премии YUNA стали:

Лучше концертное шоу: MONATIK — LOVE IT Ритм

Лучший исполнитель: MONATIK

Лучшая исполнительница: NK

Открытие года: Jerry Heil

Лучший поп-группа: Время и Стекло

Лучшая рок-группа: Антитіла

Лучший видеоклип: MONATIK — LOVE IT Ритм

Лучший эстрадный хит: Оля Полякова — Любовница

Лучший дуэт: alyona alyona & Alina Pash — Падло

Лучшая песня на другом языке: MONATIK — LOVE IT Ритм

Лучшая песня к фильму: DakhaBrakha — Пливе човен (Вулкан)

Лучшая песня: Время и Стекло — Дим

Лучший альбом: alyona alyona — Пушка, MONATIK — LOVE IT Ритм.

Напомним, в марте были объявлены победители в первых четырех категориях YUNA 2020. Ими стали MARUV с песней Siren Song («Лучший электронный хит»), alyona alyona & Alina Pash с песней «Падло» («Лучший хип-хоп хит»), ЛУНА («Другой формат») и MONATIK Corporation («Лучший менеджмент артиста»).

Читай также:

Все из-за Бибера: Билли Айлиш хотели отправить к психологу

«Академиия Амбрелла» 2 сезон: смотри официальный трейлер