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YUNA-2020: названы имена победителей премии!

9 июля состоялось объявление победителей Национальной музыкальной премии YUNA 2020. Члены Экспертного совета и организаторы открыли конверты с именами новых триумфаторов.

Объявления транслировалось в прямом эфире на страницах премии в Facebook, Instagram и на YouTube-канале. Традиционно гарантом честности премии выступила компания Deloitte Ukraine, которая контролировала голосование членов жюри.

Итак, победителями 9-й Национальной музыкальной премии YUNA стали:

  • Лучше концертное шоу: MONATIK — LOVE IT Ритм
  • Лучший исполнитель: MONATIK
  • Лучшая исполнительница: NK
  • Открытие года: Jerry Heil
  • Лучший поп-группа: Время и Стекло
  • Лучшая рок-группа: Антитіла
  • Лучший видеоклип: MONATIK — LOVE IT Ритм
  • Лучший эстрадный хит: Оля Полякова — Любовница
  • Лучший дуэт: alyona alyona & Alina Pash — Падло
  • Лучшая песня на другом языке: MONATIK — LOVE IT Ритм
  • Лучшая песня к фильму: DakhaBrakha — Пливе човен (Вулкан)
  • Лучшая песня: Время и Стекло — Дим
  • Лучший альбом: alyona alyona — Пушка, MONATIK — LOVE IT Ритм.

Напомним, в марте были объявлены победители в первых четырех категориях YUNA 2020. Ими стали MARUV с песней Siren Song («Лучший электронный хит»), alyona alyona & Alina Pash с песней «Падло» («Лучший хип-хоп хит»), ЛУНА («Другой формат») и MONATIK Corporation («Лучший менеджмент артиста»).

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