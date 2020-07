Кохання до відомого співака ледь не довело зірку до зриву

Американська співачка Біллі Айліш ледь не потрапила до психолога через свою фанатичність щодо Джастіна Бібера. Про це розповіла мама Біллі в подкасті me & dad radio, який веде сама співачка зі своїм батьком.

Як розповідає мама Біллі Айліш, після прослуховування пісні і перегляду кліпу As Long As You Love Me дівчина плакала. Через таку реакцію мама хотіла відправити доньку до психолога.

– Просто хочу відзначити, що ми дійсно подумували відвести тебе до психолога. Тобі було так боляче через Джастіна Бібера. Це було так гірко, так багато болю, – сказала мама співачки.

Вдаватися у подробиці історії Білллі Айліш не захотіла, адже їй не приємно про це згадувати. Тому вона припинила цю розмову. Про любов Біллі Айліш до Джастіна Бібера стало відомо вже давно. Співачка давно захоплюється своїм колегою.

Фото: Getty Images

