Стрімінговий сервіс Netflix опублікував офіційний трейлер 2 сезону серіалу «Академія Амбрелла».

Академія Амбрелла 2 сезон: дивитися офіційний трейлер

Серіал «Академія Амбрелла» заснований на коміксах The Umbrella Academy колишнього вокаліста рок-гурту My Chemical Romance Джерарда Уея і Габріеля Ба. Він розповідає про дітей-супергероїв, які навчаютьсяу спеціальній школі. Її засновник мільярдер Реджинальд Гаргрівс називає своїх вихованців за номерами від одного до семи. Коли вони стають підлітками, то вирушають на боротьбу зі злочинністю.

У новому сезоні у світі стався апокаліпсис, але Номер П’ять встиг перекинути всіх в минуле. Однак стрибок виявився занадто потужним – і тепер супергерої живуть в 1960 роках. Їм потрібно запобігти апокаліпсису та повернутися додому.

Прем’єра «Академія Амбрелла» 2 сезон відбудеться вже 31 липня на Netflix.

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