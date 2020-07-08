Пятом сезоне быть: Netflix продолжил сериал «Последнее королевство»
Стриминговий сервис Netflix продолжил сериал «Последнее королевство» на пятый сезон. История по мотивам бестселлера Бернарда Корнуэлла «Саксонские истории» получит продолжение. Об этом сообщает издание deadline.
«Мы действительно гордимся« В последнее королевством ». Это шоу, которое продолжает развлекать зрителей по всему миру. У нас были очень высокие рейтинги на прошлом сезоне, поэтому мы будем рады снять продолжение », – отметил исполнительный продюсер Найджел Марчант.
В пятом сезоне «Последнего королевства» будет 10 серий. К главных ролей вернутся Александр Дреймон, Элиза Баттеруорт, Иэн Харт, Арнас Федаравичус и другие. Сюжет продолжит рассказывать историю Утреда Беббанбургского, воина, который родился саксом, но вырос датчанином.
Дата выхода пятого сезона сериала «Последнее королевство» пока не сообщается.
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