Стриминговий сервис Netflix продолжил сериал «Последнее королевство» на пятый сезон. История по мотивам бестселлера Бернарда Корнуэлла «Саксонские истории» получит продолжение. Об этом сообщает издание deadline.

«Мы действительно гордимся« В последнее королевством ». Это шоу, которое продолжает развлекать зрителей по всему миру. У нас были очень высокие рейтинги на прошлом сезоне, поэтому мы будем рады снять продолжение », – отметил исполнительный продюсер Найджел Марчант.

В пятом сезоне «Последнего королевства» будет 10 серий. К главных ролей вернутся Александр Дреймон, Элиза Баттеруорт, Иэн Харт, Арнас Федаравичус и другие. Сюжет продолжит рассказывать историю Утреда Беббанбургского, воина, который родился саксом, но вырос датчанином.

Дата выхода пятого сезона сериала «Последнее королевство» пока не сообщается.

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