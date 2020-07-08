Новый каналG.spaceШОУМАНИЯМимими: Кайли Дженнер сделал новое тату в честь дочери

Мимими: Кайли Дженнер сделал новое тату в честь дочери

Таким образом звезда показала любовь к своей малышей

Американская миллиардерша Кайли Дженнер набила новую татуировку в честь своей дочери Сторми. Во время одного из эфиров в Snapchat его заметили внимательные фоловеры звезды.

Селебрити увековечила время рождения своей девочки на руке. «4:43» – время ее рождения.

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Стоит отметить, что в Кайли Дженнер уже есть одна татуировка, которую она посвятила Сторми. Вместе с отцом своей дочери Трэвисом Скоттом они сделали парное тату с именем маленькой девочки.

Фото: Getty Images

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