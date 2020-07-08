«Будка поцелуев 2»: смотри официальный трейлер
Стриминговий сервис Netflix представил официальный трейлер продолжения романтической комедии «Будка поцелуев».
Будка поцелуев 2: смотреть официальный трейлер
Обычную девушку Эль и любовь всей ее жизни красавчика Ноа свела «Будка поцелуев» на осеннем карнавале. Их роман длился недолго, ведь парню пришлось поехать на учебу в Гарвард. Отношения на расстоянии даются паре не просто, а когда в школе появляется сексуальный новенький Эль оказывается перед выбором. С кем же останется девушка?
Режиссером продолжения выступил Винс Марселло. Главные роли вновь исполнили Джои Кинг и Джейкоб Элорде.
Премьера фильма «Будка поцелуев 2» состоится уже 24 июля на Netflix.
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