Стриминговий сервис Netflix представил официальный трейлер продолжения романтической комедии «Будка поцелуев».

Будка поцелуев 2: смотреть официальный трейлер

Обычную девушку Эль и любовь всей ее жизни красавчика Ноа свела «Будка поцелуев» на осеннем карнавале. Их роман длился недолго, ведь парню пришлось поехать на учебу в Гарвард. Отношения на расстоянии даются паре не просто, а когда в школе появляется сексуальный новенький Эль оказывается перед выбором. С кем же останется девушка?

Режиссером продолжения выступил Винс Марселло. Главные роли вновь исполнили Джои Кинг и Джейкоб Элорде.

Премьера фильма «Будка поцелуев 2» состоится уже 24 июля на Netflix.

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