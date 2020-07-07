Новый каналG.spaceШОУМАНИЯТоплес и с костылем: Мадонна шокировала фанатов откровенным снимком

Топлес и с костылем: Мадонна шокировала фанатов откровенным снимком

Американская певица Мадонна ошеломила своих подписчиков в Instagram, опубликовав новое фото без бюстгальтера. Звезда показывает, что даже в 61 год может эпатировать, как и раньше.

На фотографии Мадонна появилась с черным костылем, прикрывая обнаженную грудь руками. Фото сделано в формате селфи. На селебрити надетые черные трусики и панамка.

«У каждого свой костыль», – подписала снимок Мадонна.

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madonna

Напомним, что несколько месяцев назад Мадонне сделали операцию на колене по удалению хряща. С тех пор певица проходит период реабилитации и передвигается на костылях.

Фото: Getty Images

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