Певица появилась на диджитал-страницах летнего номера XXL

В своих выступлениях на публике и клипах певица TAYANNA неотступно придерживается женственного и соблазнительного образа. Сдержанные наряды с сексуальными элементами, которые не оголяют все, но дают место для фантазии, томный взгляд, сильный голос – такой ее знают зрители и именно такой она предстала в новой фотосессии для мужского журнала.

Cнова влюблена! TAYANNA презентовала новый мини-альбом «ЖІНОЧА СИЛА»

Поклонники поспешили выразить певице свое восхищение ее сексуальностью и неизменно шикарной фигурой. Остается только удивляться, как артистка успевает, и развивать свою певческую карьеру, и за собой следить и ребенка воспитывать.

– Сегодня, как никогда, женщина должна уметь чувствовать свою красоту, – поделилась TAYANNA. – Нашей воле, энергии и мастерству подвластно все, мы проецируем красоту вокруг – нежностью меняем мир. Нужно работать над своим внутренним и внешним миром, чтобы быть примером своим детям, своим поклонникам и даже тем, кто не любит тебя. Я, как и многие женщины, ежедневно выстраиваю свою жизнь, становлюсь сильнее и открытие.

Женская сила TAYANNA: Откровенное интервью исполнительницы

Певица не только снялась в фотосессии для издания, но также в рамках выхода нового EP «Жіноча сила», который уже неделю после релиза находится в «Топ 10 самых прослушиваемых альбомов Украины» в Apple Music, ответила на вопросы о том, как обрела женскую силу, поделилась своими жизненными правилами:

«Быть в моменте. Каждый миг «здесь и сейчас». Неважно как будет потом, какой прогноз погоды, солнце выйдет, если сильно захотеть»;

«Спешить некуда. Все, что происходит быстро, живет недолго. Если действительно чего-то хочешь – сделаешь. Ведь, желания и есть жизнь. Дай желанию пожить внутри тебя, проследи за ним и если не исчезло – следуй ему»;

«Один день в неделю делать остановки, замедляться, прекращать общение и быть наедине с собой и дальше следовать светлому лучу, по которому ведет жизнь. Как описывается в песне «Вийди на світло» из моего нового EP: «Зупинись, послухай тишину, запитай, що сталося з тобою. Що знайшов, що втратив на шляху. Кому винен любов, а кому нічого»;

«Жизнь необходимо окутывать в оптимизм и необъятную веру в собственные силы; быть в перманентном состоянии эйфории от чувства любви»;

«Не следовать за идеалами, а любить свою уникальность».

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