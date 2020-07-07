Женя Галич записал кавер на хит 90-х группы «Аква Віта» – «А тепер все інакше», и снял домашний клип-нарезку с множеством украинских знаменитостей

Крутой саунд, нереальный драйв, какая-то трогательная ностальгия и… желание пересматривать видео снова и снова, чтобы точно не упустить никого из артистов, появляющихся в ролике.

Попробуйте найти всех! От нас подсказка – список звёзд, которые приняли участие в проекте: Надя Дорофеева, Позитив, Дантес, Володимир Остапчук, Pianoboy, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil, Юля Юрина (YUKO), Мила Еремеева, Дрофа, Максим Сердюк, INGRET, Diezel, KRUTЬ, The Hypnotunez, KADNAY, Іван Марунич.

Особенно трогательны кадры, на которых Женя Галич с детьми – его младший сын Даня показывает рокерскую «козу» в кадре, и это тааааааааак мило 🙂

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