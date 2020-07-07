Дженнифер Энистон рассказала, почему разрушился их брак с Брэдом Питтом

Все привыкли винить в разрыве одной из самых красивых пар Голливуда Анжелину Джоли. Именно она, по версии фанов и разрушила семью Бреда Питта и Дженнифер Энистон, отбив актера на съемках «Мистер и миссис Смит». Но оказалось, что дело было не только в Джоли – отношения Питта и Энистон не были такими гладкими, как они показывали на публике

Звезда «Друзей» и «Утреннего шоу» призналась Опре Уинфри, что, несмотря на то, что их с Брэдом считали «золотой парой» Голливуда, истинное положение вещей было не таким радужным.

Всё, что видят люди, это красная дорожка

Когда Энистон и Питт были в браке, за каждым их шагом пристально следили фаны и СМИ. Актриса призналась, что эта шумиха заставила ее и Брэда отчаянно пытаться оправдать ожидания людей, хотя на самом деле всё было далеко от идеала и той гламурной картинки, которую они изображали:

– Всё, что видят люди, это красная дорожка. Вы не видите звезд в их реальной жизни, в повседневности, занимающихся такими же обычными делами, как и все. – поделилась Энистон. – Это просто не реально, вы понимаете, что в вас нет ничего особенного, кроме того, что вы представлены миру, как публичный человек. Но ваша личная жизнь, личные чувства, ваше сердце, ваш успех, боль, ваше всё – такое же, как и у любого другого!

Сейчас поговаривают, что Питт и Энистон возобновили отношения. Такие слухи появились после того, как парочка пришла в обнимку на церемонию вручения премии Американской гильдии киноактеров, а особо внимательные фаны даже заметили на руке актрисы кольцо, похожее обручальное, которое много лет назад ей преподнес Брэд.

По материалам: MIRROR

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