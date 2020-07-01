Дженнифер Энистон обратилась ко всем, кто не хочет носить маски

Звезда сериала «Друзья» посвятила пост в Instagram защитным маскам и призвала всех носить их, даже если кажется, что это «нарушает права»

Люди во всем мире разделились на два лагеря: тех, кто защищает себя и окружающих, принимает новые реалии и спокойно надевает маску в общественных местах. И тех, кто демонстративно спускает маску на нос, громко заявляет, что ношение маски ограничивает его права, что это симуляция и фарс. И такие два «лагеря» есть в каждой стране, и США не стало исключением. Поэтому Дженнифер Энистон обратилась ко всему миру с просьбой надеть маски и не обесценивать работу медиков:

«Я понимаю, что маски неудобны. Но разве вы не чувствуете, что хуже, когда предприятия закрываются… рабочие места теряются… медицинские работники испытывают абсолютное истощение. И так много жизней было унесено этим вирусом, потому что мы не делаем достаточно, – написала Энистон на своей страничке. – Я действительно верю в доброту людей, поэтому знаю, что мы все можем это сделать. Но, тем не менее, в нашей стране есть много людей, отказывающихся предпринять необходимые шаги для выравнивания кривой и обеспечения безопасности друг друга. Кажется, эти люди обеспокоены тем, что их «лишают прав», когда просят надеть маску. Эта простая и эффективная рекомендация политизируется в ущерб жизни людей. Но на самом деле это не должно быть причиной споров вовсе!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 30 Июн 2020 в 2:18 PDT

Если вам небезразлична человеческая жизнь, пожалуйста… просто #wearadamnmask и поощряйте окружающих делать то же самое ❤️»

Читай:

Вечер ностальджи: Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу обсудили «Друзей» по видео

Арина Любителева переболела коронавирусом: Откровения финалистки «Супермодель по-украински»