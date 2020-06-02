Настя Каменських отримала престижну премію!
Вчора, 1 червня, відбулася церемонія вручення премії «Золота Жар-птиця». Щороку телеканал М2 і компанія «Таврійські Ігри» влаштовує голосування, де обирають найкращих виконавців сучасної української музики у 10 номінаціях.
Цього року вручення премії «Золота Жар-птиця» відбувалося з дотриманням карантинних норм. Номінанти тримали зв’язок з ведучими онлайн. Свої нагороди переможці отримають протягом декількох днів.
Повний список переможці премії «Золота Жар-птиця-2020»:
СПІВАЧКА РОКУ: NK | Настя Каменських
СПІВАК РОКУ: Олег Винник
ПОП-ГУРТ: Время и Стекло
РОК-ГУРТ: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
ХІТ РОКУ (ПІСНЯ РОКУ): Время и Стекло — Дим
КЛІП РОКУ: THE HARDKISS — Жива
БАЛЛАДА РОКУ: Тіна Кароль & Юлія Саніна — Вільна
НАРОДНИЙ ХІТ: NK | Настя Каменських — Обіцяю
ДЕНС-ХІТ: Время и Стекло — Дим
ІНДІ: TVORCHI
За правилами, визначення переможців премії «Золота Жар-птиця-2020» проходило в два етапи. Номінантами на нагороду в кожній категорії стали по 5 артистів, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 за період з 1 березня 2019 по 1 березня 2020 року. Далі переможців обирало компетентне журі.
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