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Настя Каменських отримала престижну премію!

Вчора, 1 червня, відбулася церемонія вручення премії «Золота Жар-птиця». Щороку телеканал М2 і компанія «Таврійські Ігри» влаштовує голосування, де обирають найкращих виконавців сучасної української музики у 10 номінаціях.

Цього року вручення премії «Золота Жар-птиця» відбувалося з дотриманням карантинних норм. Номінанти тримали зв’язок з ведучими онлайн. Свої нагороди переможці отримають протягом декількох днів.

Повний список переможці премії «Золота Жар-птиця-2020»:

СПІВАЧКА РОКУ: NK | Настя Каменських

победители золота жар-птиця 2020

СПІВАК РОКУ: Олег Винник

победители золота жар-птиця 2020

ПОП-ГУРТ: Время и Стекло

победители золота жар-птиця 2020

РОК-ГУРТ: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

победители золота жар-птиця 2020

ХІТ РОКУ (ПІСНЯ РОКУ): Время и Стекло — Дим

победители золота жар-птиця 2020

КЛІП РОКУ: THE HARDKISS — Жива

победители золота жар-птиця 2020

БАЛЛАДА РОКУ: Тіна Кароль & Юлія Саніна — Вільна

победители золота жар-птиця 2020
НАРОДНИЙ ХІТ: NK | Настя Каменських — Обіцяю

победители золота жар-птиця 2020

ДЕНС-ХІТ: Время и Стекло — Дим

победители золота жар-птиця 2020

ІНДІ: TVORCHI

победители золота жар-птиця 2020

За правилами, визначення переможців премії «Золота Жар-птиця-2020» проходило в два етапи. Номінантами на нагороду в кожній категорії стали по 5 артистів, чиї кліпи отримали найвищі рейтинги в ефірі телеканалу М2 за період з 1 березня 2019 по 1 березня 2020 року. Далі переможців обирало компетентне журі.

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