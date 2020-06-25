Идите в ад! Ведь сериал «Люцифер» возвращается уже совсем скоро. Netflix наконец назвал дату премьеры 5 сезона сериала «Люцифер». Стриминговий сервис собирается обнародовать первую часть сезона – восемь серий уже 21 августа 2020 года.

Громкий анаунсмент невозможно было пропустить. Специально для объявления даты выхода 5 сезона «Люцифера» Netflix подготовили 66,6-секундное видео «наиболее горячие, сексуальные и вовсе дьявольские моментов» с первых четырех сезонов. В них актер Том Элис, который и исполняет роль Люцифера, предстает в очень пикантных и горячих сценах. Но в видео нет ни одного намека на то, что будет происходить в 5 сезоне «Люцифера». Поэтому нам придется ждать официальный трейлер.

Напомним, что сериал «Люцифер» рассказывает о правителе Ада Люцифере Морнингстар. Однажды он решил взять отпуск и отправился в город Ангелов – Лос-Анджелес. Там он встретил детектива Хлою Декер, вместе с которой раскрывает преступления. Но божественное никак не отпускает Люцифера, неземные друзья все время пытаются вернуть правителя в Ад.

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