Джонни Депп может уступить главную роль в новой части «Пиратов Карибского моря»: Кому и почему?

Можете ли вы представить в роли капитана Джека Воробья кого-то, кроме Джонни Деппа? Есть вероятность, что очень скоро это можно будет не только представить, а и увидеть воочию на экранах: по информации портала We Got This Covered в новой части «Пиратов Карибского моря» появится Роберт Дауни младший.

Правда, неизвестно, планируют ли режиссеры заменить им Джонни Деппа, или актер, известный ролью Железного человека, сыграет второстепенную роль. Но судя по всему, создатели шестой части картины готовы пойти на всё, чтобы заполучить Дауни-младшего в актерский состав «Пиратов».

Также ходят слухи, что главной героиней нового фильма и вовсе станет женщина-пиратка, но подтвержденных данных пока нет. Однако Disney не раз акцентировал, что новая часть будет кардинально отличаться от всех предыдущих.

