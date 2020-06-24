Украинские звезды, которые ведут успешные блоги, раскрыли ценники на свои аккаунты

Новый канал завершил съемки своего первого веб-сериала «FAKE»! Уже в июле зрители YouTube окунутся в мир блогера Лизы, которая пытается построить инстаграмную лакшери-жизнь любой ценой, пренебрегая близкими людьми. В погоне за подписчиками и брендами девушка забывает о реальном мире, врет всем вокруг, крутит роман с парнем-мажором, подводит лучшую подругу и из-за этого попадает в неудобные и смешные ситуации.

Актеры веб-сериала «FAKE»: кто сыграет главные роли?

Поцелуй в кадре – это измена? Отвечают актеры веб-сериала «FAKE»

Комедия комедией, но «FAKE» имеет серьезную социальную миссию. С помощью веб-сериала Новый канал стремится открыть глаза на зависимость молодого поколения от социальных сетей. Мы часто хотим казаться, а не быть, и поэтому не замечаем плюсы и возможности реальной жизни, людей, готовых быть рядом. Именно поэтому мы решили расспросить украинских звезд, зачем им социальные сети, и готовы ли они продать их. Таких ответов не ожидал никто!

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Маша Ефросинина, телеведущая и актриса:

– Социальные сети – это мой канал коммуникации. Когда-то я создавала их, не зная, как буду использовать. А сегодня они, как никогда, нужны мне для работы. Во время работы на телевидении соцсети были для меня платформой, чтобы расшеривать ту или иную информацию о проекте, создавать коллаборации с брендами и тому подобное. Но с тех пор, как Instagram и YouTube вышли на первые позиции, и под них формируются мои графики и съемки, это и есть мой канал. Также социальные сети помогают мне быстро и эффективно достигать хороших благотворительных результатов. У меня есть фонд «Твоя опора», Charity Weekend, миллион акций, которые собирают средства для помощи нашим подопечным. Без них я вряд ли смогла бы так быстро шерить информацию. За период пандемии наш фонд собрал около 60 миллионов гривен. Скорее всего, без соцсетей мы бы этого не сделали. Мне трудно представить, что должно произойти, чтобы я продала свой Instagram. Если бы такое предложение и поступило, я бы сидела и думала очень долго. Ведь у меня нет ни одного накрученного подписчика, гивов и обменов фолловерами. Почти полтора миллиона подписчиков – это семь лет моей трансформации на глазах у людей, которые хотели за этим наблюдать. Многие говорят, что социальные сети – это фейк, что жизнь там нарисованная и вымышленная. И от этого мне становится еще интереснее не отходить от моей внутренней цензуры о подлинности, которая сегодня так ценится. На сегодня это единственная важная для меня возможность коммуникации с моей аудиторией без подделок, начистоту. Поэтому я бы не продала свой Instagram. А поскольку мой ответ нет, то и цены на него тоже нет.

Александр Педан, ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?»:

– Для меня социальные сети – это два инструмента: общение с аудиторией, где можно делать опросы, доносить свои мысли по поводу моих социальных инициатив, и заработок. Я мог бы продать свой аккаунт. Ведь не зависим от соцсетей, потому что понимаю, что реальная жизнь оффлайн – семья, друзья, работа, путешествия – гораздо важнее. Сложить сейчас цену своим блогам не могу. Если бы я продал свой Instagram, и это пошло на пользу моей семье, то без вопросов. Но только при условии, что будет посчитано, что я в него вложил и возможные перспективы. Я должен остаться в плюсе (улыбается).

Jerry Heil, певица:

– Мой аккаунт в Instagram – мой дом, место встречи с моими людьми. Я там черпаю новые знания и вдохновение для песен. И реально чувствую, что благодаря аккаунту могу влиять и шевелить общество важными темами. А это, думаю, основные потребности человека для развития: влиять и подвергаться воздействию. Поэтому мой Instagram точно не продается.

Diva Olivka, блогер:

– Для меня социальные сети – это место, где я веду свой блог. Instagram важен для меня, потому что я там работаю. Там очень много классного контента, крутых креаторов. Это простой способ найти нужных людей, с которыми у тебя совпадает мировоззрение. И самый легкий способ связаться с любым человеком, где бы он ни был, на каком бы языке ни творил. Также люблю социальные сети за то, что там есть свобода слова. У меня нет зависимости от социальных сетей. Могу хоть неделю без них обходиться. В последнее время даже бывало так, что я несколько дней подряд не записывала сториз или что-то одно выкладывала, потому что люди начинали переживать, жива я или нет (смеется). Мне нравится уходить в себя, а потом возвращаться с чем-то новым. Свой Instagram не продала бы ни при каких условиях. Но если бы его удалили или заблокировали, я бы легко это пережила. Моя аудитория всегда найдет меня, где бы я ни была. Мой аккаунт не может существовать без меня, а я без него могу.

Артем Пивоваров, певец:

– Я не продаю свой Instagram. Но если будет какое-то очень интересное и привлекательное предложение, задумаюсь об обмене (улыбается). Я мог бы поменяться аккаунтами с Леонардо Ди Каприо. Нужно немного прокачать его контент в Instagram.

Историю о фальшивой жизни в фильтрах Instagram смотри уже этим летом в веб-сериале «FAKE» на YouTube Нового канала. Будет смешно и жизненно!