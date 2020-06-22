Голливудский променад пополнится новыми именами

Торговая палата Голливуда опубликовала список селебрити, которые в 2021 году получат свою звезду на Аллее славы. Среди них оказались всемирно известные актеры, музыканты и театральные деятели.

В 2021 году на Аллее славы в Голливуде свои звезды откроют такие актеры:

• Бенедикт Камбербэтч

• Шайа ЛаБаф

• Наоми Уоттс

• Зак Эфрон

• Джош Бролин

• Лора Линни

• Сара Полсон

• Кортни Кокс

• Кристиан Слейтер

• Дон Чидл

В категориях музыкальных исполнителей и театральных деятелей отметили Лучано Паваротти, драматурга Огаста Уилсона (обоих – посмертно), группу Jefferson Airplane, певиц Келли Кларксон и Мисси Эллиотт и другие. Полный список можно посмотреть на официальном сайте Торговой платы Голливуда.

Фото: Getty Images

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