Звездочка упала! Кто получит звезду на Аллее славы в 2021 году?
Голливудский променад пополнится новыми именами
Торговая палата Голливуда опубликовала список селебрити, которые в 2021 году получат свою звезду на Аллее славы. Среди них оказались всемирно известные актеры, музыканты и театральные деятели.
В 2021 году на Аллее славы в Голливуде свои звезды откроют такие актеры:
• Бенедикт Камбербэтч
• Шайа ЛаБаф
• Наоми Уоттс
• Зак Эфрон
• Джош Бролин
• Лора Линни
• Сара Полсон
• Кортни Кокс
• Кристиан Слейтер
• Дон Чидл
В категориях музыкальных исполнителей и театральных деятелей отметили Лучано Паваротти, драматурга Огаста Уилсона (обоих – посмертно), группу Jefferson Airplane, певиц Келли Кларксон и Мисси Эллиотт и другие. Полный список можно посмотреть на официальном сайте Торговой платы Голливуда.
Фото: Getty Images
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