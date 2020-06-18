Маленькую дочь Бейонсе и Джей Зи номинировали на престижную премию

Дочке Бейонсе и Джей Зи всего 8 лет, а она уже стала номинантом премии BET 2020.Блю Айви Картер может получить престижную награду за участие в создании песни «Brown Skin Girl». Сингл стал саундтреком к мультфильму «Король Лев». Над песней Блю Айви работала вместе со своей мамой Бейонсе и музыкантами Wizkid и SAINt JHN.

Семья невероятно гордится девочкой. Ее бабушка Тина Лоусон даже поздравила Блю с другими наградами за эту песню.

«Бабушка очень гордится тобой! В восемь лет ты стала голосом всех темнокожих девочек», – написала она в Instagram.

За «Brown Skin Girl» Блю Айви Картер получила премии 2019 Soul Train Music Awards и NAACP Image Award.

Фото: Getty Images

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