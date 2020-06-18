Jerry Heil рассказала о первом свидании за долгое время: «Он не знал, кто я!»

Звезда призналась, что согласовала на прогулку с парнем, потому что ей показалось очень романтичным их знакомство

«Я сходила на свидание! – написала Яна Шемаева в новом посте в Instagram.- Не спешите поздравлять! Помните историю с сториз (простите мой тавтоложний пируэт)? Обещала – рассказываю!

«Жила-была девочка. Воспитанная на историях о козлов (читайте «мужчин»), забитая комплексами, транслируемыми родственниками и окружением. Была типичным интровертом. ТИПА типичным – потому тем, что латентный экстраверт на самом деле. А значит, все 24 года в состоянии «и хочется, и колется». Как часто происходит, она принадлежала к касте идеалистов в отношениях – людей с далеко не идеальным характером, которые ищут себе идеальных партнеров и целомудренные в 24 Кое-кто в 54. Этого она, по правде говоря, побаивалась. Но не настолько, чтобы наступать на горло принципам. Короче, такое лирическое отступление. Девочка – я. Вы в курсе.

Это было как в романтическом фильме!

Осознав утопичность ситуации (это не про девственность – это об отсутствии свиданий в течение трех лет, потому что «все что не так – это жизни моей рубрика», как поет классик), я, видно, начала привлекать нужных людей!

Кто же знал, что уже после первого свидания я подумаю, что не так и плохо мне было эти три года самой?

Почему я все же решила «раскодироваться»? Потому что это было как в романтическом фильме!… Финал Евро все видели?

На следующий день после эфира я шла вся в себе. И я всегда такая, а тут – х100.

– ЭЙ! ЧТО С ТОБОЙ?

Меня остановил абсолютно незнакомый чувак. И я почему-то почувствовала такую ​​легкость и готовность быть открытой, что уже через 5 мин незнакомец знал мою ситуацию! Что подкупило меня и задевало одновременно: он не знал, кто я! (хэштег хот, хэштег почему это так заводит, хэштег как это ты не знаешь в каком мире живешь) Бла-бла-бла – и вот мы уже обмениваемся номерами телефонов и он обнимает меня на прощание.

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Проходит несколько недель, я периодически вспоминаю о нашем мистера Y, но как быстро вспоминаю, так и забываю. И вот долгожданное телеграмивське ПИЛИК⚡️, и мы уже договариваемся о встрече! Но начинается карантин.

Продолжу в следующем посте – ненавижу печатать на телефоне.:)»

Вот что-что, а интриговать певица умеет! Поэтому с нетерпением ждем продолжение истории!

Фото: @thejerryheil

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