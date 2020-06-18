Украинский рэпер Потап выпустил новый сингл «ЛЕТО2020».

Слушать новую песню ПТП – ЛЕТО2020 онлайн:

Трек «ЛЕТО2020» Потап написал во время карантина. Главный посыл его в том, что весну этого года мы провели в четырех стенах, но летом такого не будет! Эти три солнечные месяца рэпер призывает провести в хороших эмоциях, улыбках, танцах, песнях, фестивалях и с близкими людьми.

«Нельзя держать весь мир Взаперти. Если с весной мы еще Согласились, то #ЛЕТО2020 у нас никто не заберет!» – прокомментировал Потап.

Mood видео к песне рэпер снял на одной из спортивных площадок Киева.

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