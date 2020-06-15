Как Полине Логуновой удалось резко похудеть после родов

Телеведущая и жена Дмитрия Ступки дала откровенное интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой

Недавно ведущая тревел-проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует уже этой осенью, Анна Олицкая завела блог на YouTube. В нем она общается с известными девушками на разные темы — внешность, отношения, измены, страхи. Одной из гостей Анны стала Полина Логунова — телеведущая и жена украинского актера Дмитрия Ступки.

После рождения дочери Богданы в 2017 году Полина резко похудела — долгое время девушку подозревали в анорексии и наркомании. В интервью Олицкой она рассказала, из-за чего на самом деле сбросила лишние килограммы.

— Это были очень тяжелые времена. Не лучший период в отношениях, я не знала, что делать с ребенком, потому что была одна. К тому же, на третью неделю после родов должна была выйти на работу. Да и работала вплоть до дня родов, — призналась Полина ведущей Нового канала. — Я очень долго была в стрессе и практически не ела. Весила тогда 51 кг не потому, что у меня очень много денег, и я покупаю на них кокаин, а потому что у меня совсем не было времени, и нужно было очень много работать.

Больше об изменах в браке, неожиданной реакции родственников мужа на беременность Полины и многое другое — в интервью на YouTube-канале «Олицкая».

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