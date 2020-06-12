Всемирно известная модель дала откровенное интервью ведущей Нового канала

В начале марта ведущая проекта «У кого больше?», который Новый канал презентует уже этой осенью, Анна Олицкая завела свой YouTube-блог. В нем она общается с неординарными личностями в рамках проекта «Без комплексов». Одной из собеседниц Анны стала украинская модель с мировым именем Снежана Онопко.

Недавно Снежана объявила о том, что ушла от своего мужа — бизнесмена Николая Щура, потому что 10 лет он над ней всячески издевался. В откровенном разговоре с Олицкой модель призналась — поведение бывшего супруга напоминает ей собственного отца. Тот был популярным музыкантом в Северодонецке и ушел из семьи, когда будущая модель была совсем маленькой.

— У меня к папе особое отношение. Я не могу сказать, что его люблю, не могу назвать его отцом. Он гулял и забрал у нас практически все… Начнем с того, что деньги на его с мамой свадьбу подарили мамины родственники — ее родители были при хороших должностях, они были очень обеспеченной семьей. У нас было все — шикарная квартира, видеомагнитофон, телевизор, машина. Когда мне было шесть лет, папа ушел и оставил нас без ничего, — вспоминает Снежана в разговоре с ведущей Нового канала.

Самое страшное — это не потеря материальных ценностей, а то, какой удар мужчина нанес по здоровью ребенка.

— Как сейчас помню, он оставил нам один диван и два кресла. Мама пыталась забрать светильники с балкона, и он ее чуть не сбросил оттуда. Этот момент остался в моей памяти на всю жизнь: я все это видела и начала сильно кричать. У меня тогда зрение на 50% упало, давление было, как у мертвеца. Врачи были в шоке, — говорит супермодель.

Несмотря на сильное потрясение, Снежана все простила отцу и продолжает с ним общаться.

— Папа до сих пор мне звонит, когда ему нужны деньги. Я помогала ему с операцией на печени, лечила его в дорогих клиниках, — говорит девушка. — Все же я его уважаю — он дал мне жизнь. Чем могу помочь, тем помогаю.

Больше о том, почему Снежана Онопко решилась уйти от мужа-бизнесмена спустя 10 лет брака, как складывалась ее модельная карьера, и почему сейчас она очень переживает за свою жизнь — в ее откровенном интервью на YouTube-канале «Олицкая».

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