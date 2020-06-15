Фавориты Нацотбора на «Евровидение» Cloudless ищут вокалиста

Поп-рок группа Cloudless, так полюбившаяся публике на Нацотборе в этом году хитом «Drown Me Down», уже в третий раз ищет вокалиста.

Прямо перед конкурсом в коллективе появился новый вокалист – Юрий Каналош, участник известного вокального ТВ-проекта. Казалось, ребята идеально дополняют друг друга, но что-то пошло не так… После Нацотбора планировался тур и сольный концерт группы, однако карантин изменил планы ребят, а вместе с тем и совместное сотрудничество.

За 3 года существования группа выпустила два полноценных альбома, несколько клипов и лирик видео, прозвучала саундтреками в сериалах, ТВ_проектах, среди которых «Кохання на виживання» (Новый канал), и даже в полнометражном фильме «Встреча одноклассников». Их песни крутят на топовых радиостанциях, треки попадают в чарты и шазамятся из разных стран мира. Их работоспособность и пыл впечатляет!

И сейчас у каждого фана есть возможность стать вокалистом Cloudless. Одно важное условие: нужно уметь петь 🙂

– Если у тебя есть неудержимое желание, ты из Киева или готов переехать, обожаешь петь, хочешь писать новую музыку, имеешь профессиональные способности или большое желание развиваться, любишь работать в команде и добиваться результата, имеешь прогрессивные взгляды на мир, а в тебе самом преобладают положительные качества, запиши демо на одну из наших песен, и пришли на почту: [email protected], – Cloudless обращаются к потенциальному вокалисту.

Прием заявок открыт до 11 июля! Поддержать потенциальных вокалистов и узнать детали о проект «Голос для Cloudless» можно в телеграмм канале @voiceforcloudless и в официальных соцсетях группы.

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