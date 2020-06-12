Певица порадовала поклонников необычной премьерой

JERRY HEIL, которая создала саундтрек к четвертому сезону реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал), опубликовала мукбанг (МОКБАН, МЕКБАН, MUKBANG – популярные корейские и американские видео, где блоггеры едят с вкусными звуками перед камерой). Именно такой формат юная певица выбрала для своего нового лирик-видео на сингл #CHEWING.

Премьера! «Пацанки» выпустили клип на песню Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ»

Смешной и странный трек на английском языке #CHEWING о типичном интроверте, для которого карантин в жизни ничего не изменил, появился в виде лирик-видео на YouTube канале Jerry Heil. Джерри экспериментирует в разных музыкальных стилях: хип-хоп, треп, танцевальной поп-музыки. Песня #CHEWING построена на трендовых ASMR звуках: чавканье, пипиканье, сёрбанье.

Звезда всегда подкупает простотой своих идей! В ее новом видео: самоизоляция, маленькая квартира (настоящее жилье певицы до переезда), одинокая девушка сидит в чат-рулетке, которую на монтаже заменили на придуманный сайт lone.com (lone-одиночество).

Джерри исполняет новый трек онлайн перед незнакомцами со всего мира и просто снимает их неожиданную реакцию! В клипе #CHEWING королева самоиронии стала настоящим би-джеем, с аппетитом поглощая пищу дома, кормит бананом кролика, при этом общается в текстовом чате со зрителями.

Хейл сменила несколько образов: от привычной повседневной одежды с ее фирменными рожками на голове к образу в стиле эпохи Барокко с пышной седой парик. Последний образ – пасхалка. Ведь за основу песни #CHEWING певица и композитор взяла измененную мелодию из до-минорной прелюдии и фуги И.С. Баха.

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