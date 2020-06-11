Ждем открытия кинотеатров

Фильм ты бы хотела посмотреть первым в кино после карантина? Как бы там ни было, а первым в широкий прокат запустят романтическую комедию «Галерея разбитых сердец». Об этом пишет издание Variety.

Картина стала режиссерским дебютом Натали Крински, которая писала ранее сценарии для сериалов. Исполнительным продюсером выступила Селена Гомес, которая также исполнила и второстепенную роль. Главную роль сыграла 24-летняя австралийская актриса Джеральдин Вишванатан.

– Я надеюсь, что все будет прислушиваться к рекомендациям ученых и принимать во внимание здоровье и безопасность других людей, наслаждаясь посещением кинотеатра, – сказала Гомес.

Планируется, что в кинотеатрах «Галерею разбитых сердец» покажут с 10 июля.

Фото: Getty Images

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