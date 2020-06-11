Оля Полякова объявила о запуске второго сезона «ПоляВидения» в новом формате

После 2,5 месяцев нон-стоп вещания онлайн-версии авторского канала Оли Поляковой в Instagram, «ПоляВидение» в том формате, в котором привык его видеть зритель, уходит в небольшой отпуск. Об этом певица сообщила в своих соцсетях, записав трогательное обращение к своим поклонникам.

– «ПоляВидение», каким мы его знаем и любим, уходит, рассказывает Оля Полякова. – Но есть и хорошая новость. Мы вернемся совсем скоро. Будут новые эфиры, новые гости, форматы! Я благодарю всех звёзд, которые приходили ко мне в гости. За их смелость, открытость, за их чувство юмора и умение посмеяться над собой! Я говорю спасибо и вам, мои дорогие зрители! Это все было ради вас! За два с половиной месяца наши эфиры просмотрели больше 85 млн раз!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 10 Июн 2020 в 12:19 PDT

– И такое маленькое откровение… Эти эфиры спасли, в первую очередь, меня саму. Ведь артист умирает без сцены, а вместе с вами мы придумали, как выжить в эти непростые времена. Но! Это не значит, что мы с вами всё это время не будем видеться! Эфиры будут, будут и гости. Вы сами всё увидите, следите за анонсами и оставайтесь со мной на связи! До встречи в новом сезоне «ПоляВидения», – прокомментировала певица.

С момента существования авторского телеканала Оли Поляковой в онлайн-формате общее количество просмотров достигло отметки в 90 миллионов, а благодаря юмору, легкости и уникальному таланту быть интересной для абсолютно разной аудитории в рамках рубрик «спорт», «психология», «кулинария», «лотерея» принесли певице дополнительных 500.000 подписчиков в Instagram и Facebook.

Никогда ещё звезды украинского шоу-бизнеса не были так откровенны, как в выпусках интерактивного интервью «Правда или действие». На личном примере Оля Полякова показала, как срывать пластыри с больных тем и поднимать вопросы, на которые, как правило, принято закрывать глаза. Гостями «Полякова+» и «Правда или действия» стали Макс Барских, Евгений Кошевой, Потап, Юрий Ткач, Алла Костромичева, Катерина Кухар, Надя Мейхер, Владимир Остапчук, Леся Никитюк, Даша Астафьева, Тоня Матвиенко и многие другие.

Читай также:

Дочь Оли Поляковой впервые показала своего бойфренда!

MONATIK и Вера Брежнева выпустили совместную песню «ВЕЧЕРиНОЧКА»